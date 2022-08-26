Кировское, ДНР, 26 августа, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В город Кировское Донецкой Народной Республики отправили из Якутии сотни стульев, парты, интерактивные доски и компьютеры. Об этом рассказал представитель якутской делегации Давид Архан, сообщило 26 августа ЯСИА.

Minkavkaz.gov.ru Школьный класс

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Мебель новая и долгожданная, подчеркнул он. Отправка гуманитарной помощи стала возможной благодаря правительству Якутии и главе региона Айсену Николаеву. Стулья, парты и компьютеры получила городская школа №1.

«Обновления оборудования там не было с советских времён», — подчеркнул Давид Архан.

«Мы очень благодарны, это гуманитарная помощь от Якутии. Мы надеемся, что всё будет хорошо, дети пойдут в школу, будут учиться. Спасибо Якутии», — отметила заведующая хозяйством города Кировское Лилия Исайченко.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия взяла шефство над городом Кировское в ДНР 1 июня. Дороги и социальная инфраструктура в населённом пункте обветшали, констатировал прибывший туда с визитом Айсен Николаев.