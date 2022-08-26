Вашингтон, , 08:07 — REGNUM Президент США Джо Байден примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая будет проводиться в следующем месяце в американском городе Нью-Йорк. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства будет присутствовать на мероприятиях с 18 по 20 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа агентство Bloomberg распространило информацию о том, что после промежуточных выборов в Конгресс США Джо Байден собирается сделать заявление о планах баллотироваться на второй президентский срок.

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