Вашингтон, 26 августа, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая будет проводиться в следующем месяце в американском городе Нью-Йорк. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Глава государства будет присутствовать на мероприятиях с 18 по 20 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа агентство Bloomberg распространило информацию о том, что после промежуточных выборов в Конгресс США Джо Байден собирается сделать заявление о планах баллотироваться на второй президентский срок.