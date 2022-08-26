Томск, , 08:03 — REGNUM В Томской области за семь месяцев 2022 года промышленное производство увеличилось на 1,8% по сравнению с январём-июлем 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Томскстата.

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Позитивную динамику продемонстрировали горнодобывающая отрасль (+1,5%), обрабатывающие предприятия (+2,6%), а также сфера обеспечение электроэнергией, газом и паром (+0,1%).

Наибольший рост зафиксирован в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (+50,6%). Кроме того, увеличился выпуск инструментов и приборов на 37,1%, электрических машин и специализированной аппаратуры на 28,8%, электрооборудования на 20,8%.

«Объёмы производства в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки увеличились на 11,5%. Больше выпущено пиломатериалов лиственных пород на 9,4%; пиломатериалов хвойных пород — на 4,9%», — отметили в службе статистики.

Вместе с тем, показатели водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов снизились на 2,3%. На 4,8% сократилась также добыча газа, на 0,2% — нефти обезвоженной, включая газовый конденсат.