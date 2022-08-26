Уфа, , 08:05 — REGNUM Мужчину заподозрили в убийстве 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Башкирии. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Убийство Jo Naylor

Сообщается, что утром 25 августа 2022 года стражи порядка Илишевского района получили информацию о том, что во дворе частного дома в деревне Кадырово было обнаружено тело фронтовика с признаками насильственной смерти. Тело обнаружила женщина, ухаживающая за ветераном.

Отмечается, что следователи оперативно установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 63-летний ранее судимый житель той же деревни. По версии следствия, рано утром 25 августа 2022 года фигурант уголовного дела зашел к ветерану, чтобы занять денег.

«Когда пожилой мужчина ответил односельчанину отказом, последний причинил ветерану телесные повреждения, от которых тот скончался на месте. После этого мужчина обыскал дом потерпевшего, похитил найденные денежные средства и скрылся», — сообщает пресс-служба.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

«В ходе расследования действиям задержанного будет дана правовая оценка по ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 162 УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

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