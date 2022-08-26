д. Гарбакарай, , 07:56 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 26 августа известило об успешном окончании поисковых работ: 74-летнего сборщика ягод нашли в тайге. Мужчина, который более суток пробыл в лесу, оставшись без телефонной связи, поблагодарил полицейских.

Без вести пропавший пенсионер поблагодарил полицейских, разыскавших его в тайге МЧС

Напомним, 24 августа утром Василий Дроздов из деревни Гарбакарай на своей автомашине ВАЗ 2102 выехал в лесной массив, расположенный вблизи деревни, для сбора ягод. В вечернее время домой мужчина не вернулся, прибежала лишь собака по кличке Дик.

Как пояснила полицейским супруга пропавшего, увидев пса без хозяина, поняла, что с мужем беда и сразу обратилась за помощью в полицию. В ходе поисковых мероприятий в двух километрах от населенного пункта обнаружена автомашина потерявшегося.

Читайте также: В Приангарье ищут 74-летнего сборщика ягод