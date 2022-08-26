Тегеран, , 08:00 — REGNUM 25 августа командующий сухопутными войсками иранской армии генерал Киумарс Хейдари заявил, что сухопутные войска иранской армии стали одной из ведущих держав в ближневосточном регионе в области производстве беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Генерал Хейдари сделал это замечание, комментируя успешное проведение военных учений иранской армии с применением отечественных беспилотников.

«В ходе этих учений сухопутные войска армии использовали более семи типов беспилотных летательных аппаратов с боевыми, разведывательными, разрушительными, наблюдательными и иными возможностями, способными повысить боевой и оборонительный потенциал в условиях радиоэлектронной борьбы», — отметил он.

Высоко оценив успешное применение армейских беспилотников в этих учениях, генерал подчеркнул, что в программу учений вошли реализация заранее спланированного сценария полета, наведение на определенные цели с помощью истребительных и боевых беспилотников, а также сбор информации в виде сигналов.

24 августа армия Исламской Республики Иран начала двухдневные крупномасштабные учения с использованием беспилотных летательных аппаратов по всей стране с участием различных подразделений армии.