Таврический район, Омская область, , 07:55 — REGNUM В Таврическом районе Омской области 25 августа произошёл лесной пожар. Как сообщили ИА REGNUM 26 августа в Главном управлении лесного хозяйства региона, о возгорании лесоводам рассказали местные жители.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Огонь разгорелся прямо посреди леса. Вокруг расположены посевы.

«Мы подняли фермера, он дал трактор — метров семь по закрайкам поля пришлось идти, два круга сделали, чтобы огонь на пшеницу не перекинулся. Лесхоз и на своем тракторе опахивал», — отметил начальник отдела ГУЛХ Степное лесничество — главный лесничий Николай Лизюра.

Также при тушении использовали малый лесопатрульный комплекс на базе грузопассажирского автомобиля УАЗ, укомплектованный бочками с водой, огнетушителями, лопатами и другим инвентарем.

Лизюра подчеркнул, что не припомнит, чтобы очаг возгорания прежде появлялся в таком одиноко стоящем лесу, где нет ни грибов, ни ягод. Он предположил, что кто-то мог собирать валежник и бросить окурок.

Сложное возгорание тушили в течение нескольких часов. Чтобы трактор прошёл внутрь, пришлось валить осиновый молодняк. Велика была вероятность, что огонь перейдёт на посевы, но благодаря трудам лесоводов этого не случилось. Лес тоже удалось спасти.

Добавим, в Омской области на сегодняшний день прогнозируется третий класс пожарной опасности. В Большеуковском, Знаменском, Тарском и Тевризском районах — второй; в Калачинском районе — четвёртый.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС федерального характера снят в лесах Якутии и Хабаровского края.

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