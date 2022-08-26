Пермь, 26 августа, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В Перми суд рассмотрит коллективный иск в пермской круизной компании. Предварительное заседание назначено на 5 октября, сообщают СМИ.

Kurse.ru Суд

Иск подали Управление Роспотребнадзора по Прикамью и 36 несостоявшихся туристов. Жители Екатеринбурга и Пермского края жаловались на то, что покупали туры на теплоходы в 2020–2021 годах, но круизы не состоялись. Возврата денег не последовало.

Несколько человек уже выиграли суды. Иски были поданы Роспотребнадзором в интересах потребителей. Ранее Ростуризм исключил компанию из Единого федерального реестра туроператоров.