Тегеран, , 07:59 — REGNUM 25 августа первый вице-президент Ирана охарактеризовал отношения между Исламской Республикой Иран и Россией как стратегические и заявил, что Тегеран решительно настроен открыть новую главу сотрудничества с Москвой. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Флаги России и Ирана Minsvyaz.ru

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер встретился и провел переговоры с помощником президента Российской Федерации в Тегеране Игорем Евгеньевичем Левитиным.

На встрече присутствовали посол России в Иране Леван Джагарян, а также ряд официальных лиц Исламской Республики.

«Исламская Республика Иран и Россия обладают огромным потенциалом для развития двусторонних отношений, имея возможность повысить уровень своих отношений в областях энергетики, транзита, транспорта, промышленности и продовольственной безопасности», — отметил Мохбер.

Подчеркнув необходимость расширения сотрудничества для реализации различных проектов, первый вице-президент Ирана указал на обширное политическое сотрудничество между Ираном и Россией. Он отметил, что обе страны осуществляют хорошую координацию в политических вопросах, призвав также к повышению уровня коммерческих отношений между двумя странами путем реализации достигнутых договоренностей.

Он также подчеркнул необходимость использования национальной валюты двух стран в торговых обменах и высоко оценил позицию России в отношении венских переговоров, а также членства Ирана в Шанхайской организации сотрудничества.