Тегеран, 26 августа, 2022, 07:59 — ИА Регнум. 25 августа первый вице-президент Ирана охарактеризовал отношения между Исламской Республикой Иран и Россией как стратегические и заявил, что Тегеран решительно настроен открыть новую главу сотрудничества с Москвой. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

Первый вице-президент ИранаМохаммад Мохбер встретился и провел переговоры с помощником президента Российской Федерации в ТегеранеИгорем Евгеньевичем Левитиным.

На встрече присутствовали посол России в ИранеЛеван Джагарян, а также ряд официальных лиц Исламской Республики.

«Исламская Республика Иран и Россия обладают огромным потенциалом для развития двусторонних отношений, имея возможность повысить уровень своих отношений в областях энергетики, транзита, транспорта, промышленности и продовольственной безопасности», — отметил Мохбер.

Подчеркнув необходимость расширения сотрудничества для реализации различных проектов, первый вице-президент Ирана указал на обширное политическое сотрудничество между Ираном и Россией. Он отметил, что обе страны осуществляют хорошую координацию в политических вопросах, призвав также к повышению уровня коммерческих отношений между двумя странами путем реализации достигнутых договоренностей.

Он также подчеркнул необходимость использования национальной валюты двух стран в торговых обменах и высоко оценил позицию России в отношении венских переговоров, а также членства Ирана в Шанхайской организации сотрудничества.