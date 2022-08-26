Ульяновск, , 07:53 — REGNUM В Ульяновской области в преддверии начала нового учебного года усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения, также выставят «максимальное количество» патрульных постов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дорожные знаки, светофор, ПДД Анна Рыжкова © ИА REGNUM

С 29 августа по 5 сентября в регионе ужесточат контроль за соблюдением правил безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений. Так, на пешеходных переходах вблизи школ и детских садов, а также по маршрутам следования к ним будет выставлено максимальное количество постов сотрудников госавтоинспекции.

Особое внимание будет уделено соблюдению правил перевозки детей. В рамках подготовки к новому учебному году была обследована улично-дорожная сеть и проверены все 416 школьных маршрутов, выявлены и устраняются десятки недостатков.

Напомним, что 22 августа в Ульяновской области начался третий этап областного мероприятия «Внимание, дети!», в рамках которого пройдёт 11 тематических акций. На нерегулируемых переходах возле школ и детских садов планируется провести акцию по пресечению фактов непредоставления преимущества несовершеннолетним.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области 1 сентября следить за общественным порядком будут 400 полицейских и порядка 200 дружинников, сформирован резерв из ОМОН. Накануне Дня знаний школы обследуют кинологи.

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