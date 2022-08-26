Исламабад, 26 августа, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Сильные муссонные дожди и наводнения, от которых последние несколько недель страдает Пакистан, затронули 33 млн человек. Об этом сообщила журналистам пакистанский министр по вопросам изменения климата Шерри Рехман.

Уильям Тернер. Всемирный потоп. 1805 г

По ее словам, происходящее в стране носит характер «гуманитарной катастрофой с климатическим происхождением и эпическими масштабами». Рехман отметила, что из-за разгула природной стихии в стране погибло более 900 человек.

Министр подчеркнула, что окончательные цифры по жертвам событий и людям, лишившимся крова, могут еще увеличиться. Она добавила, что южная провинция Синд, которая наиболее пострадала от наводнений за последние несколько дней, запросила 1 млн палаток.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа представитель захватившего власть в Афганистане движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что из-за наводнений в стране погибли не менее 182 человек.