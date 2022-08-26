Тегеран, 26 августа, 2022, 08:11 — ИА Регнум. 25 августа глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), ссылаясь на топливный кризис в мире, заявил: «Мы должны быть в состоянии реализовать свои энергетические план в ближайшие годы и превратить страну в один из центров проектирования и строительства атомных электростанций». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Мохаммад Эслами выступил на церемонии открытия проекта портативной гамма-проекции Bonab, заявив:

«Сегодня мир сталкивается с топливным кризисом, и почти все европейские страны перешли к строительству атомных станций, в то время как мы некоторое время пренебрегали этой областью. Тем не менее, реализуя этот план, в горизонте предстоящих лет мы должны быть в состоянии превратить нашу страну в один из полюсов проектирования и строительства атомных электростанций».

«Атомная промышленность действительно существовала в нашей жизни и в нашей национальной экономике, однако в ограниченном масштабе. Сегодня благодаря усилиям, приложенным нашими коллегами, нам удалось довести этот проект до заключительной стадии. Этот проект включает в себя разработку и производство портативного устройства для проецирования гамма-лучей, которое используется во всем мире для проецирования специальных лучей на сельскохозяйственную продукцию», — подчеркнул Эслами.

Глава организации подтвердил, что портативный терминал для проецирования гамма-лучей используется для проецирования на продукты питания и сельскохозяйственные продукты для их иммунизации в борьбе с вредителями, продления срока их службы и периода, в течение которого они могут храниться на складах.