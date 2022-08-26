Афины , 26 августа, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Магазины, торгующие «русскими» продуктами в Греции, столкнулись с логистическими проблемами после начала российской спецоперации на территории б. УССР. Об этом 26 августа сообщил владелец такого магазина Джордж Миаулис в беседе с РИА Новости.

Греция

Магазин с «русскими» товарами расположен рядом с консульским отделом российского посольства в районе Халандри на севере Афин. В магазин за покупками часто заходили как сотрудники российского диппредставительства, так и посетители. Как пояснил Миаулис, многие продукты — гречневая крупа, сметана, творог, сало и другие — пользуются спросом у русской диаспоры, так как многие люди сохраняют свои гастрономические привычки и после переезда в Грецию.

«Сейчас много проблем, потому что компании не могут ввозить товары из России. Большинство везли через Латвию, сейчас у них проблемы. У меня пять компаний-поставщиков. Сейчас они ничего не возят из России», — поясняет владелец магазина.

При этом Миаулис уточнил, что покупателей из России стало меньше на 80%, а граждане, приехавшие с территории б. УССР принципиально перестали приходить в магазин, чтобы не встречать там российских граждан.

Также владельцы магазинов отмечают повышение цен на доставку товаров, а также рост тарифов на электроэнергию. Из-за этого продавцы повышают цену на свой товар. Люди же, в свою очередь, стали гораздо экономнее и покупают гораздо меньше, чем до введения антироссийских санкционных мер.