Тегеран, , 08:12 — REGNUM 25 августа представитель Организации объединенных наций заявил, что генеральный секретарь ООН в телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана выразил надежду, что ядерные переговоры приведут к прочному соглашению. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Генсек ООН Антониу Гутерриш (в центре) Валентин Илюшин © ИА REGNUM

Стефан Дюжаррик, представитель ООН, заявил на пресс-конференции, что генеральный секретарь Антонио Гутерриш и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре обменялись мнениями об усилиях по возрождению СВПД и иранской ядерной программе.

Гутерриш в телефонном разговоре подчеркнул, что усилия, приложенные всеми сторонами, участвующими в переговорах по возобновлению СВПД, имеют чрезвычайное значение.

По словам Дюжаррика, тема ДНЯО также находилась в числе вопросов, обсуждавшихся в телефонном разговоре.

«Многие вопросы, включенные в СВПД, взаимосвязаны друг с другом», — отметил он, выразив надежду, что на ядерных переговорах будет достигнуто долгосрочное соглашение.