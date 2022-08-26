Тегеран, , 08:47 — REGNUM 25 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Исламская Республика серьезно относится к вопросам ДНЯО, осудив при этом необоснованные замечания МАГАТЭ. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Венские переговоры Https://www.irna.ir/

Амир Абдоллахиан, выступавший от имени группы иранцев, проживающих в Танзании, отметил: «Усилия, направленные на прекращение санкций и экономический расцвет, предпринимаются без привязки всех надежд к СВПД».

Он подчеркнул: «Такая политика была принята изначально, потому что даже если мы предположим, что через несколько дней или через несколько недель соглашение будет достигнуто, все равно будут отменены только вторичные санкции, причем первоначальные санкции останутся нетронутыми в соответствии с СВПД».

«Правительство преисполнено решимости продолжать реализацию своего плана экономического развития с учетом необходимости прекращения санкций», — отметил иранский дипломат.

Он также сообщил: «За последние месяцы мы добились большого прогресса в составлении текста соглашения. Кроме того, мы передали американским властям нашу точку зрения по его положениям».