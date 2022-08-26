Тегеран, 26 августа, 2022, 09:45 — ИА Регнум. 25 августа высокопоставленный пакистанский политик и председатель Сенатского комитета по обороне назвал важным проведение 1-й специализированной Ирано-пакистанской торговой выставки в Исламабаде, заявив, что экономические связи Тегерана и Исламабада вступают в новую эру. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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СенаторМушахид Хусейн Сайед в интервью Mehr News отметил, что выставка имела оглушительный успех и укрепила ирано-пакистанскую солидарность в области экономики и торговли.

«53 компании совместно участвуют в совместной выставке Ирана и Пакистана. Я хотел бы поздравить моего друга посла Исламской Республики Мохаммада Али Хоссейни с этой инициативой, а также Торговую палату Ирана и Пакистана», — подчеркнул он.

Сенатор также сообщил: «Я думаю, что мы строим новую эру в экономических отношениях, и я чувствую, что пришло время возродить газопровод Иран-Пакистан, а также наладить региональные связи через Организацию экономического сотрудничества (ОЭС)».

«Мы были партнерами в течение последних семидесяти лет, и мы собираемся быть партнерами в построении лучшего будущего», — заявил Хусейн Сайед.

Выступая в качестве главного гостя на церемонии открытия торговой выставки, сенатор сообщил, что Иран и Пакистан — два соседа, которые разделяют общую географию, наследие, историю, культуру, религию и философию мысли.