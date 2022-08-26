Якутск, , 07:47 — REGNUM Якутянка из посёлка Нижний Куранах завоевала гран-при на конкурсе «Маленькая Мисс Россия — 2022». Приз получила Дарья Соплякова, сообщило 26 августа ЯСИА.

Корона для победительницы конкурса «Мисс Россия» Алексей Бондаренко

Читайте также: Девочка из Владивостока получила звание «Маленькая мисс Россия»

Мероприятие проходило в Сочи 20–25 августа. На конкурсе жительница Якутии в том числе выступала в якутском национальном костюме и приняла участие в показе детской одежды от известных дизайнеров. Всего на звание Маленькой мисс России претендовали 38 конкурсанток из разных регионов страны. В 2021 году Дарья Соплякова стала Маленькой мисс России — 2021.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году победа досталась Ане Семикиной из Владивостока. Девочке восемь лет.