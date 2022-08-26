Тегеран, , 08:40 — REGNUM В Иране прошел второй день военных учений, направленных на эффективное применение отечественных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 25 августа.

Беспилотник Https://alqassam.ps

Маневры начались одновременно с Неделей национального правительства, в которой приняли участие все подразделения иранской армии. На второй день учений беспилотные летательные аппараты сил обороны иранской армии успешно атаковали и уничтожили вторгшиеся беспилотники.

Многие другие наземные цели также были уничтожены иранскими беспилотниками класса «Каррар» после того, как они пролетели большое расстояние до зоны операции. Все цели, включая центры управления и реагирования, склады боеприпасов, ракетные комплексы и топливные баки, были успешно поражены.

В этих учениях также впервые были использованы беспилотные летательные аппараты Kaman 22.

По словам заместителя координатора иранской армии контр-адмирала Хабиболлы Сайяри, в маневрах принимают участие более 150 беспилотных летательных аппаратов.