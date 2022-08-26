Анкара, 26 августа 2022, 07:41 — REGNUM Представители ЦРУ США начали интересоваться недвижимостью российских граждан на территории Турции, сообщает турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, агенты американских спецслужб проводили встречи с представителями строительных компаний в Турции и угрожали. Утверждается, что представители ЦРУ угрожали местным бизнесменам негативными последствиями в случае продажи недвижимости гражданам России.
«Один представитель ЦРУ задавал бизнесменам, представляющим строительный сектор, следующие вопросы: «Сколько жилья вы продали русским?», «В какой валюте вы получали оплату за продаваемые дома?», «По каким каналам проводилась оплата?», «Получали ли вы деньги наличными или через банк?», — уточняет издание.
Газета указывает, что активность американских спецслужб выросла за последнее время в связи с давлением на турецкие власти со стороны США.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа власти США предупредили турецкие компании о негативных последствиях сотрудничества с Россией. Утверждалось, что турецкие предприятия могут попасть под санкции за работу с российскими компаниями, оказавшимися в санкционном списке Соединенных Штатов.
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