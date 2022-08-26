Анкара, , 07:41 — REGNUM Представители ЦРУ США начали интересоваться недвижимостью российских граждан на территории Турции, сообщает турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на осведомленные источники.

ЦРУ

По их данным, агенты американских спецслужб проводили встречи с представителями строительных компаний в Турции и угрожали. Утверждается, что представители ЦРУ угрожали местным бизнесменам негативными последствиями в случае продажи недвижимости гражданам России.

«Один представитель ЦРУ задавал бизнесменам, представляющим строительный сектор, следующие вопросы: «Сколько жилья вы продали русским?», «В какой валюте вы получали оплату за продаваемые дома?», «По каким каналам проводилась оплата?», «Получали ли вы деньги наличными или через банк?», — уточняет издание.

Газета указывает, что активность американских спецслужб выросла за последнее время в связи с давлением на турецкие власти со стороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа власти США предупредили турецкие компании о негативных последствиях сотрудничества с Россией. Утверждалось, что турецкие предприятия могут попасть под санкции за работу с российскими компаниями, оказавшимися в санкционном списке Соединенных Штатов.

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