Улан-Удэ, 26 августа, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Снос памятников в любой стране является проявлением неуважения не только к ветеранам Великой Отечественной войны, но ко всему народу победителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Народного хурала Бурятии Тимур Нимаев (фракция КПРФ), комментируя последние события в прибалтийских странах и Польше.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги

«Это самое явное проявление русофобии и наплевательское отношение к истории. Людей, которые приняли такое решение, назвать могу только фашистами. Мы помним последствия такого проявления в Польше и [на территории б. УССР]», — отметил он.

Политик выразил надежду, что народам прибалтийских стран хватит мудрости и сил, чтобы остановить фашистов. По его словам, советские памятники являются не только произведениями искусства, но и символом нравственных достижений человечества, призванные объединять людей вокруг общей истории.

Как сообщало ИА REGNUM, в польском городе Бжег власти снесли советский памятник, посвящённый солдатам Красной армии. Чуть ранее в столице Латвии начался демонтаж мемориального комплекса Освободителям Риги.

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