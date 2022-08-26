Тегеран, 26 августа, 2022, 07:46 — ИА Регнум. 25 августа первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер отметил необходимость дальнейшего сотрудничества между Тегераном и Москвой для реализации проекта железной дороги Решт-Астара. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

Железнодорожный проект имеет первостепенное значение, поскольку он считается одним из заключительных этапов завершения строительства Международного транзитного коридора Север-Юг (INSTC), имеющего стратегическую важность.

Выступая во время встречи в Тегеране с Игорем Левитиным, старшим помощником президента России Владимира Путина, вице-президент заявил, что Иран и Россия должны продолжать реализацию проекта в качестве одного из своих приоритетов.

По словам Мохбера, обе страны обладают большим потенциалом для расширения двусторонних отношений, поэтому они могут беспрепятственно укреплять связи в различных областях энергетики, транзита, транспорта, промышленности и продовольственной безопасности.

Он также отметил, что необходимо сформировать специальный комитет, чтобы помочь устранить препятствия на пути развития тесных связей между двумя странами.