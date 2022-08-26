Пермь, 26 августа, 2022, 07:40 — ИА Регнум. В Перми 25 августа стал самым жарким днём второй половины лета. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на ГИС-Центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

LuidmilaKot Жара

В этот день в столице Прикамья воздух прогрелся до 30,6˚С. Среднесуточная температура превысила норму на 7,8˚С. Это самая высокая положительная аномалия с начала лета.

Согласно метеопрогнозу, жара сохранится в Перми до 30 августа. исключением станет только суббота — 27 августа. В этот день с севера поступит порция более прохладного воздуха.