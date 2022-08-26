Москва, 26 августа, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Новость о том, что российский президент Владимир Путин не доверяет своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, иронично прокомментировал в своем телеграм-канале 26 августа политолог Владимир Корнилов:

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

«Да после того, как Макрон тупо выложил аудиозапись конфиденциальных телефонных переговоров с Путиным, кто-то этому французишке может доверять?!»

«И правильно делает, что не доверяет этому лягушатнику, убийце донецких мирных жителей. Одному из убийц», — соглашается Наталия — участница телеграм-чата политолога Корнилова.

Напомним, в конце июня 2022 года кадры одного из телефонных разговоров лидеров России и Франции — Владимира Путина и Эммануэля Макрона были показаны в документальном фильме французского режиссера Ги Лагаша «Президент, Европа и война».

Владимир Путин, приводя конкретные факты, разъясняет французскому коллеге, что Владимир Зеленский обманывает Запад, утверждая, что готов продолжать диалог. Выяснилось, что с разрешения Елисейского дворца разговор в прямом режиме времени записывали на камеру французские журналисты.

Комментируя обнародование фрагментов телефонных переговоров, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что дипломатическая этика не предполагает слив записей.

О том, что Владимир Путин не доверяет французскому лидеру Эммануэлю Макрону, так как его политика противоречит словам о «смерти мозга» НАТО, пишет Boulevard Voltaire.

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