Тегеран, , 08:16 — REGNUM 25 августа в Дар-эс-Саламе (Танзания) состоялась совместная встреча экономических и торговых активистов из Ирана и Танзании. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Экономические эксперты и активисты из Ирана и Танзании принимают участие в совместном экономическом совещании. На этой встрече также состоялось выступление министра иностранных дел Ирана Хосейна Амир Абдоллахиана с лекцией.

Хоссейн Амир Абдоллахиан сделал это заявление на совместной пресс-конференции со своим малийским коллегой Абдулаем Диопом, отметив: «Африканский континент имеет особое значение для Исламской Республики Иран. Президент Ибрагим Раиси также уделяет приоритетное внимание установлению прочных связей с африканскими странами. В частности, историческая страна Мали особенно важна для нас».

Министр иностранных дел подчеркнул, что Иран выступает за расширение экономических связей с Мали, полагаясь на постоянные усилия иранской и малийской групп технических специалистов, которые изучают различные вопросы, направленные на поиск наилучших областей для двустороннего сотрудничества.