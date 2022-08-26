Спасск-Дальний, Приморский край, 26 августа, 2022, 07:33 — ИА Регнум. К селу Красный Кут Спасского района в Приморье завершена прокладка газопровода по программе догазификации, сообщили в пресс-службе правительства края.

Ulgov.ru Газификация населённых пунктов

Читайте также: «Перспективы положительные» — глава Ямала о нефтегазовой отрасли в регионе

Специалисты проводят пуско-наладочные работы, что позволит приступить к подключению домов к природному газу. До конца года газовики планируют завершить строительство сетей для догазификации частного сектора в селе Славинка. Кроме того, к природному газу также подключат котельную в селе Летно-Хвалынское и крупный агропромышленный комплекс.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов положительно оценил перспективы нефтегазовой отрасли в регионе.