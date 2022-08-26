Серов, Свердловская область, 26 августа, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В Серове Свердловской области правоохранители задержали местного жителя, сообщившего о минировании водохранилища. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного МВД.

Publicdomainpictures.net Задержание

На место предполагаемого происшествия прибыли полицейские, однако не обнаружили рядом с водохранилищем предметов, представляющих опасность гражданам. Правоохранители довольно быстро вычислили лжеминёра. Им оказался местный житель. Вину он отрицать не стал и пояснил правоохранителям, что был пьян, когда сообщал о минировании.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф от 200 до 500 тыс. рублей.

По данным Управления ФСБ по Свердловской области, в 2021 году в регионе к ответственности привлекли более 100 лжеминёров. Ложные сообщения совершались из хулиганских побуждений или при обострении психических расстройств.