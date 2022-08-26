Саратов, , 08:04 — REGNUM Столкновение грузового поезда с автомобилем «КамАЗ» произошло вечером 25 августа на перегоне Чагра — Ишково в Саратовского региона. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.

Железнодорожный переезд Александр Погожев © ИА REGNUM

По предварительной информации, водитель большегруза выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале перед приближающимся составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния столкновения избежать не удалось.

«В результате происшествия пострадавших и схода подвижного состава нет. Поврежден локомотив грузового поезда», — уточнили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, 18 января в результате столкновения одиночного локомотива с легковым автомобилем на нерегулируемом железнодорожном переезде станции Сенная в Вольском районе Саратовской области пострадали двое мужчин.

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