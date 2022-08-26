Саратов, 26 августа, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Столкновение грузового поезда с автомобилем «КамАЗ» произошло вечером 25 августа на перегоне Чагра — Ишково в Саратовского региона. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.

Александр Погожев ИА REGNUM Железнодорожный переезд

По предварительной информации, водитель большегруза выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале перед приближающимся составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния столкновения избежать не удалось.

«В результате происшествия пострадавших и схода подвижного состава нет. Поврежден локомотив грузового поезда», — уточнили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, 18 января в результате столкновения одиночного локомотива с легковым автомобилем на нерегулируемом железнодорожном переезде станции Сенная в Вольском районе Саратовской области пострадали двое мужчин.

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