Токио, , 07:31 — REGNUM Япония поддерживает постоянные контакты с Россией по вопросу участия в нефтегазовом проекте «Сахалин-2», заявил глава японского минэкономики Ясутоси Нисимура в ходе пресс-конференции.

Япония

«Мы осуществляем необходимый диалог. Мы также находимся в тесном контакте с компаниями Mitsubishi и Mitsui, чтобы обеспечить стабильные поставки сжиженного природного газа», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Японии подтвердили, что корпорации Mitsubishi и Mitsui решили остаться в проекте «Сахалин-2». Предполагается, что российского оператора нефтегазового проекта эти компании уведомят в ближайшее время. В Токио подчеркнули, что заинтересованы в стабильных поставках сжиженного природного газа из России.

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