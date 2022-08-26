Южно-Сахалинск, 26 августа, 2022, 07:29 — ИА Регнум. На Сахалине значительно увеличился спрос на авиабилеты на рейсы на Курилы из-за массового возвращения населения из отпусков. К решению проблемы подключился губернатор островного региона Валерий Лимаренко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

(сс) ThePixelman Самолет

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Глава Сахалина распорядился организовать дополнительные авиарейсы на Курилы. Первые из них полетят из Южно-Сахалинска на Итуруп 31 августа и 2 сентября.

«Важно, чтобы жители Курильских островов имели возможность беспрепятственно вернуться домой из отпусков к началу учебного года. Мы следим за ситуацией с авиабилетами в реальном времени», — сказал Лимаренко.

Для урегулирования ситуации уже было совершенно 15 дополнительных авиарейсов на Курилы.

Как сообщало ИА REGNUM, главные преимущества воздушного транспорта, по мнению жителей России, — высокая скорость авиаперевозок (85%), комфорт (24%) и доступная цена (21%).