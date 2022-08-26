Пермь, 26 августа, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Стали известны подробности по резонансному делу об убийстве семьи в Перми. Подозреваемая в убийстве и жертва познакомились в исправительной колонии, где обе отбывали наказание. Об этом сообщает портал 59. RU со ссылкой на собственный источник.

Sledcomrf.ru Колония

На сайте Верховного суда Башкортостана опубликована информация, согласно которой погибшая женщина в 2012 году проходила фигуранткой уголовного дела о грабеже, совершенного группой женщин по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни. С одной из подельниц спустя десять лет женщина вновь оказалась на скамье подсудимых погибшая снова стала подсудимой по статье УК «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Заседания Ишимбайского суда откладывались несколько раз. Последнее было назначено на 15 августа, следующее — на 30 августа.

Пермячка, подозреваемая в убийстве подруги имеет судимость. Она отбывала наказание за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере в колонии общего режима в Кунгуре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Перми убита женщина и её пятилетняя дочь, которые приехали в гости из Башкирии. Мать зарезали, ребёнка задушили. Задержаны двое подозреваемых, среди которых приятельница жертвы.