Лондон, , 07:28 — REGNUM Граждане Великобритании, приютившие у себя беженцев из бывшей УССР стали массово отказывать им в помощи из-за финансовых проблем. Об этом 25 августа сообщает издание Daily Mail.

Стикер «Добро пожаловать, беженцы»

Как пояснили британские граждане, из-за экономического кризиса в стране им всё сложнее заботится о беженцах, поскольку им не остаётся средств для содержания собственных семей. Власти Великобритании обещали ежемесячно выплачивать пособие семьям, принявшим у себя беженцев, но эти выплаты постоянно задерживают.

Согласно данным, которые приводит издание, от приёма беженцев отказались уже как минимум четверть британских семей. При этом часть из них, кроме финансовых трудностей, указала на культурные различия и языковой барьер, которые оказалось сложно преодолеть обеим сторонам. В итоге из-за возникающих споров и недопониманий с принимающей семьей часть беженцев попросту остаётся на улице.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что возвращаться на родину не собираются больше половины приехавших в Чехию беженцев с территории б. УССР.

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