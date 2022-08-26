Красноярск, 26 августа, 2022, 07:25 — ИА Регнум. В Красноярске перед судом предстанет бывший начальник отдела полиции по обвинению в превышении полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

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По данным ведомства, в январе 2022 года к обвиняемому обратился знакомый с просьбой помочь вернуть автомобиль, который он отдал на ремонт местному предпринимателю, а также 3,7 млн, которые тот был ему должен.

«Обвиняемый с использованием должностного положения, находясь в отпуске, высказывая угрозу применения насилия в адрес предпринимателя и его близких людей, вынудил последнего написать расписку, обязывающую вернуть денежные средства, а также передать в счёт погашения долга принадлежащий ему автомобиль», — отметили в надзорном ведомстве.

Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в Октябрьский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в крае за коррупцию были осуждены бывший начальник районного отдела полиции и его знакомый. Правоохранителя попросили помочь мужчине, против которого возбудили уголовное дело.

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