Якутск, 26 августа, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Пожилая жительница Якутии отдала все свои сбережения аферистам. У 61-летней женщины похитили более 2 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе управления МВД по региону.

(сс) bssmadeit Телефонный мошенник

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Позвонившие якутянке мошенники представились сотрудниками ВТБ-банка. Перечислить деньги на другой счёт пенсионерке предложили якобы в целях безопасности. Номер счёта ей продиктовал лже-менеджер банка.

В правоохранительных органах якутян призывают не сообщать никому по телефону данные своей карты и коды из СМС.

Как сообщало ИА REGNUM, около 1,3 млн рублей перечислила пенсионерка из города Набережные Челны на счета мошенников. Они убедили 73-летнюю женщину в оформлении незаконного кредита на ее имя.