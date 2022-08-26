Кызыл, 26 августа, 2022, 07:15 — ИА Регнум. В правительство Тувы за помощью в тушении лесных пожаров обратилось правительство Рязанской области. Об этом написал глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

https://62.mchs.gov.ru Лесной пожар в Рязанской области

По его словам, в области введён режим ЧС в связи со сложной лесопожарной обстановкой. 24 августа 50 десантников-парашютистов Авиалесоохраны Тувы прибыли на место со всем необходимым оборудованием и снаряжением.

«Работа очень напряженная и опасная. Пожарным приходится работать в условиях жаркой сухой погоды и значительной ветровой нагрузки. Помимо Тувы, Рязанской области помогают также пожарные десантники из других регионов. Уверен, что совместными усилиями пожары удастся ликвидировать», — отметил он.