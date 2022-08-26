Екатеринбург, , 07:29 — REGNUM В Свердловской области 2023 год планируют Уральскому добровольческому танковому корпусу. Об этом журналистам сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу Алексей Банников © ИА REGNUM

«В следующем году нам необходимо на высоком уровне отметить 80-ую годовщину формирования танкового корпуса. Предлагаю посвятить 2023 год подвигу уральцев-танкистов», отметил глава Куйвашев в своей предвыборной программе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу мэрия Екатеринбурга планирует отремонтировать в 2022 году. Аукцион объявляют в четвёртый раз, поскольку не могут найти подрядчика. Стартовая стоимость проекта оценивается в 1,85 млн рублей.

Отметим, Уральский добровольный танковый корпус был создан в марте 1943 года. Он стал единственным формированием, созданным полностью на добровольный пожертвования жителей Свердловской и Челябинской областей, а также жителей Пермского края. Оружие и технику для корпуса изготовили на Урале.