Екатеринбург, 26 августа, 2022, 07:29 — ИА Регнум. В Свердловской области 2023 год планируют Уральскому добровольческому танковому корпусу. Об этом журналистам сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

Алексей Банников ИА REGNUM Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу

«В следующем году нам необходимо на высоком уровне отметить 80-ую годовщину формирования танкового корпуса. Предлагаю посвятить 2023 год подвигу уральцев-танкистов», отметил глава Куйвашев в своей предвыборной программе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу мэрия Екатеринбурга планирует отремонтировать в 2022 году. Аукцион объявляют в четвёртый раз, поскольку не могут найти подрядчика. Стартовая стоимость проекта оценивается в 1,85 млн рублей.

Отметим, Уральский добровольный танковый корпус был создан в марте 1943 года. Он стал единственным формированием, созданным полностью на добровольный пожертвования жителей Свердловской и Челябинской областей, а также жителей Пермского края. Оружие и технику для корпуса изготовили на Урале.