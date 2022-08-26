Барнаул, 26 августа, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин прав, говоря о том, что, несмотря на существующие проблемы, доля нефтегазовых и ненефтегазовых доходов бюджета страны растёт, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Президент прав — доходы российского бюджета не падают, а это среди прочего означает, что западные санкции в отношении нашего государства работают не так, как хотелось бы нашим оппонентам. Российские экспортеры показали свою гибкость, оперативно переориентировавшись на новые рынки сбыта и не допустив падения доходов. В том числе благодаря государственной поддержке практически не замедлилась экономическая жизнь и внутри страны, что подтверждается цифрами собираемости налогов. Основными драйверами развития по-прежнему являются добыча полезных ископаемых и строительство.

Но есть и тревожные тенденции. В первую очередь это некоторое падение внутреннего спроса, что связано как с отсутствием реальных доходов населения и повышением цен, так и с сокращением ассортимента товаров за счёт введения западных санкций. И хотя делать долгосрочные прогнозы в сегодняшних условиях весьма сложно, тем не менее я полагаю, что российская экономика уже приспособилась к санкционному давлению, а значит в будущее можно смотреть с осторожным оптимизмом».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 августа, российский президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на существующие проблемы, которые создают недоброжелатели и завистники России, доля нефтегазовых и ненефтегазовых доходов бюджета страны растет.

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