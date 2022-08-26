Тайбэй, , 07:06 — REGNUM Поездки политиков из США укрепили решимость Тайваня по «защите» острова. Об этом заявила глава тайваньской администрации Цай Инвэнь на переговорах с американским сенатором Маршей Блэкберн, которая находится на Тайване.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Она напомнила, что в последнее время остров посетило большое количество американских делегаций. В ответ Блэкберн, назвала Тайвань «страной» и объявила о поддержке его независимости.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия, включая сотрудничество в сфере производства полупроводников и обеспечения бесперебойности поставок товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Тайвань с официальным визитом прибыл член японского парламента Кэйдзи Фуруи. Власти Китая осудили эту поездку.

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