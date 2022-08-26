Якутск, , 07:07 — REGNUM Режим ЧС федерального характера снят в лесах Якутии и Хабаровского края. Соответствующее решение приняли на совещании при главе МЧС РФ Александре Куренкове, сообщил в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.

Лесные пожары Пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области

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«Режим ЧС действовал с 19 июля. Впервые в этом году он был введен в упрощённом порядке. В итоге комплекс принятых мер, в том числе увеличение финансирования на охрану лесов, позволил в 13 раз уменьшить площадь лесных пожаров и добиться наилучших результатов с 2017 года», — отметил глава республики.

Сейчас в Якутии осталось пять действующих лесных пожаров в двух районах. Их общая площадь составляет почти 80 тыс. га. Для сравнения, год назад природные территории горели на площади почти 451,5 тыс. га, насчитывалось 46 очагов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что сокращение площади пожаров на землях лесного фонда страны минимум вдвое по сравнению со средним показателем за пять лет должно стать ключевым ориентиром для властей.