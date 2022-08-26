В Якутии и Хабаровском крае стабилизировалась ситуация с лесными пожарами
Якутск, 26 августа, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Режим ЧС федерального характера снят в лесах Якутии и Хабаровского края. Соответствующее решение приняли на совещании при главе МЧС РФ Александре Куренкове, сообщил в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.
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Сейчас в Якутии осталось пять действующих лесных пожаров в двух районах. Их общая площадь составляет почти 80 тыс. га. Для сравнения, год назад природные территории горели на площади почти 451,5 тыс. га, насчитывалось 46 очагов.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что сокращение площади пожаров на землях лесного фонда страны минимум вдвое по сравнению со средним показателем за пять лет должно стать ключевым ориентиром для властей.