Хониара, 26 августа, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Кораблю береговой охраны США отказали в дозаправке на Соломоновых островах, так как правительство островного государства проигнорировало запрос американской стороны. Об этом сообщило агентство Reuters.

Корабль ВМФ США

Сообщается, что американский корабль находился в южной части Тихого океана якобы для борьбы с браконьерами. Он собирался дозаправиться на Соломоновых островах и направил соответствующий запрос, однако местные власти его проигнорировали. После этого кораблю пришлось отправиться на заправку в Папуа — Новую Гвинею.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Соломоновых островов заявили о планах ввести запрет на въезд для иностранных журналистов. Поводом к этому послужили публикации, в которых обвинялись власти островного государства из-за сотрудничества с Китаем. На Соломоновых островах считают подобные статьи информационной войной и попыткой ущемить государственные интересы.