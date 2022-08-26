Челябинск, 26 августа, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Бюджет Челябинской области 2022 года увеличился на более чем 18 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в областном минфине.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

В него заложили средства на дополнительное финансирование социально значимых обязательств. Деньги также направят на поддержку муниципалитетов и на компенсацию расходов, вызванных ростом инфляции. Корректировки уже одобрили депутаты регионального Заксобрания.

Всего на первоочередные и социально значимые обязательства заложили 18 млрд 153,4 млн рублей. Источниками финансирования стали остатки собственных средств области и коммерческие заимствования.

С учётом корректировок доходы бюджета составят 222 млрд 37,1 млн рублей, а расходы — 286 млрд 290,2 млн. Дефицит определён в 64 млрд 253,1 млн рублей. Его намерены покрыть из остатков средств области, льготных инфраструктурных кредитов от федерального бюджета и коммерческих заимствований.

​​​​​​​