Тусон, США, 26 августа, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Четыре человека, в том числе женщина-полицейский, стали жертвами стрельбы, которая произошла в американском городе Тусон (штат Аризона). Об этом сообщило агентство Associated Press.

Dennis Skley Стрельба из пистолета

Огонь был открыт в ходе выселения в одном из жилищных комплексов. Для исполнения процедуры прибыла констебль полиции Дебора Мартинес-Гарибей, в которую выстрелил злоумышленник. Он также убил сотрудника домоуправления.

В числе погибших оказался и сам стрелявший.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в американском городе Атланта (штат Джорджия) произошла стрельба, в ходе которой погиб один человек и двое пострадали.