Токио, 26 августа, 2022, 06:49 — ИА Регнум. На церемонию государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ будет допущено не более шести тысяч человек. Об этом генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно 26 августа заявил на пресс-конференции в Токио.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Хирокадзу Мацуно «Планируется, что в церемонии примут участие максимум 6000 человек».

По словам чиновника, среди гостей церемонии ожидается значительное число представителей иностранных делегаций, включая глав государств и правительств, что потребует повышенного внимания к обеспечению безопасности.

Мацуно также отметил безосновательность утверждений, что от граждан и госучреждений будут требовать обязательного выражения соболезнований.

О своём согласии приехать на государственные похороны Синдзо Абэ, которая состоится в Токио 27 сентября, ранее заявили вице-президент США Камала Харрис, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Южной Кореи Хан Доксу, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, глава МОК Томас Бах. Церемонию может посетить и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Как сообщало ИА REGNUM, затраты на проведение государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, застреленного 8 июля во время предвыборного митинга, составят 250 млн иен (около $1,8 млн).