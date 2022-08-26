Москва, , 06:46 — REGNUM Китайская команда вышла в финал соревнований по танковому биатлону на проходящих в России Международных Армейских играх 2022 года, сообщает 25 августа агентство Синьхуа.

АрМИ Mil.ru

Сборная Китая заняла первое место в своей группе, в которую также вошли Казахстан, Азербайджан и Вьетнам, во время полуфинала, который завершился на полигоне Алабино в Московской области. Китайская команда сразится с группами из России, Белоруссии и Узбекистана в финальном соревновании 27 августа.

Международные Армейские игры (АрМИ), инициированные Министерством обороны России, послужили международной площадкой для обмена опытом и укрепления сотрудничества между военными.