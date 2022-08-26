Киев, , 06:44 — REGNUM Русофобию назвал единственной возможной политикой для Киева депутат так называемого законодательного органа киевского террористического режима Алексей Гончаренко. Соответствующее заявление Гончаренко опубликовал 25 августа в своём телеграм-канале.

Алексей Гончаренко Twitter.com/goncharenkoua

Накануне Гончаренко совершил визит в Латвию, где выступил на заседании городского совета Риги. В своей речи представитель киевского режима отметил, что Киев и Ригу часто обвиняют в русофобии, но, по мнению Гончаренко, это единственная возможная политика для этих государств.

По словам Гончаренко, русофобия, которой придерживается Киев, якобы не направлена против этнических русских. Как пояснил депутат, киевский режим борется против «Российской империи», не уточняя, что подразумевается под этим термином.

Напомним, Гончаренко известен своими крайне резкими и скандальными заявлениями. Ранее ИА REGNUM сообщало, что он пригрозил расправой президенту Белоруссии Александру Лукашенко за поздравление жителей бывшей УССР с так называемым «днём независимости».

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