Мирный, Якутия, , 06:57 — REGNUM В городе Мирный дети с ограниченными возможностями здоровья, находясь на домашнем обучении, не получали питание. Всего были нарушены права 37 несовершеннолетних, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Инвалид Цитата из м/ф «Папочка, возьми мои ножки». Реж. Хироси Ёсино. 2008. Япония

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Горячее питание, сухпайки и компенсации не выдавались детям-инвалидам в прошедшем учебном году. Право детей на получение этой помощи прокуратура доказала через суд. Общая сумма средств, сэкономленных на несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, составила более 800 тыс. рублей.

Дети обучались в МКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями».

Как сообщало ИА REGNUM, в пензенских образовательных организациях, реализующих программы инклюзивного образования, выявили 137 нарушений. Организациями не соблюдались требования к обеспечению доступности для детей-инвалидов своих объектов и осуществляемой деятельности.